Верстка лендинга

Необходимо сверстать лендинг.

Сроки – желательно закончить все правки до 22.12

Стоимость – 2000руб

Требования по верстке – 1)кроссбраузерность. 2) адаптивность под мобильные

устройства и планшеты. Адаптивного дизайна нет – на ваше усмотрение,

главное чтобы все красиво смотрелось и читалось. 3) скорость загрузки не

менее 70 баллов по сервису developers.google.com/spe...

Пожалуйста, прикрепляйте примеры своих работ в откликах к проекту. Шаблон и подробности – кандидатам.