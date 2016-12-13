Добрый день! Ищу исполнительного, ответственного, а главное креативного программиста-верстальщика. Необходимо сверстать сайт-портфолио для наших работ Word Press или на какой-либо другой простой платформе. Мы очень креативная продакшн студия, снимаем красивые видеоролики. Поэтому ...
Сверстать шаблон сайта по дизайну и натянуть на WP
Нужно сверстать сайт для магазина с мобильной версией, по сути сайт-визитка с каталогом продукции (это НЕ интернет-магазин, заказа и оплаты на сайте не будет).
Сайт состоит из 6 страниц:
1. Главная страница
2. Каталог продукции (плоско на 1 странице все продукты в виде картинок)
3. Акции и Новости (новостной раздел)
4. Контакты (станица с контактной формой)
5. Заказ на дом (Простая текстовая страница)
6. Отзывы (страница с комментариями)
Нужно сверстать мобильную версию. Верстка должна быть адаптивной.
Прописать микроразметку.
Установить тему на WP на хостинге и сделать все нужные настройки в WP. Все настройки записать и передать нам.
Установить favicon.
Верстка должна быть идентичной на всех современных версиях браузеров FF, Chrome, Safari, IE 10+,
Итоговый сверстанный макет должен проходить без ошибок следующие тесты:
https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/...
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights (от 70 очков)
https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/
Дизайн здесь: yadi.sk/d/VwM5x3i9zVkyn
Есть прототип и подробное ТЗ.
Жду ваших предложений по цене и срокам.
Заявки фрилансеров
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