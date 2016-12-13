Сверстать шаблон сайта по дизайну и натянуть на WP

Нужно сверстать сайт для магазина с мобильной версией, по сути сайт-визитка с каталогом продукции (это НЕ интернет-магазин, заказа и оплаты на сайте не будет).

Сайт состоит из 6 страниц:

1. Главная страница

2. Каталог продукции (плоско на 1 странице все продукты в виде картинок)

3. Акции и Новости (новостной раздел)

4. Контакты (станица с контактной формой)

5. Заказ на дом (Простая текстовая страница)

6. Отзывы (страница с комментариями)

Нужно сверстать мобильную версию. Верстка должна быть адаптивной.

Прописать микроразметку.

Установить тему на WP на хостинге и сделать все нужные настройки в WP. Все настройки записать и передать нам.

Установить favicon.

Верстка должна быть идентичной на всех современных версиях браузеров FF, Chrome, Safari, IE 10+,

Итоговый сверстанный макет должен проходить без ошибок следующие тесты:

https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/...

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights (от 70 очков)

https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/

Дизайн здесь: yadi.sk/d/VwM5x3i9zVkyn

Есть прототип и подробное ТЗ.

Жду ваших предложений по цене и срокам.