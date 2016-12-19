Лэндинг срочно

Есть базовый дизайн (см.приложение) - как должен выглядеть лэндинг. Нужно его сверстать, нарезать графику. Сделать вставки видео с ютуба, форму бронирования простую. И главное сделать это очень быстро.

Нужен пряморукий верстальщик с идеальным знанием html css и современных тенденций в лэндингостроении (слои, адоптация под мобильные устройства и т.д.) с навыками в фотошопе.