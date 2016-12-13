Верстка сайта под MODX из макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка123 просмотра

Есть макеты сайта в psd, 5 страниц + форма + мобю версия. Его необходимо сверстать адаптивно под мобилы, интегрировать с MODX

ТЗ – docs.google.com/document/...

Приемка в пятницу 16.12 в 10.00 и доработка за пятницу до конца дня.  

Нужно в процессе верстки наполнять нам. Как будет готов первый раздел "преподаватели" нужно будет дать доступ нашим контентщикам, и т.д. по разделам 

MODX
8 лет назад
RockIT
Петр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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