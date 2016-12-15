Срочная верстка!

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок247 просмотров

Нужно оч срочно (в теч дня) сверстать 10 однотипных адаптивных страниц)

Работаете у себя на серваке, показываете нам и отдаете архив после оплаты. 

Все подробности - в личке

8 лет назад
LevluhSvetlana
Светлана 
34 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Ilya-s
Илья 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$150
1 день
Надо было в сжатые сроки сверстать неск страниц. Илья выполнил работу качественно, оперативно вносил корректировки, завершил работу раньше обговоренного срока. Со связи не пропадал, ответственный исполнитель. будем работать дальше!
Супер клиент. ТЗ на высшем уровне. Быстрая проверка. Мгновенная оплата. Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Ilya-s
Илья 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад

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