Необходимо сделать адаптивную верстку существующего веб-сайта. Сайт на WordPress. Внутри некоторых страниц есть уникальне классы стилей CSS, а также таблицы, поэтому, скорее всего, к этим элементам потребуется индивидуальный подход. Все вопросы и подробности в личку.
Установить магазин
Нужно установить онлайн магазин
сайт написан с использованием фраемворка сумфани.
Работаю с протекцией ВМ.
Заявки фрилансеров
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