Сверстать интернет-магазин по PSD

Вот этот сайт сверстать: https://yadi.sk/d/c5HR-DRe33T8L5 Нужна адаптивная респонсив верстка (т.е. при сжатии сайт блоками друг под друга складывается) и сайт при этом должен быть резиновый. Т.е. растягиваться до краев монитора любого размера (как этот ...