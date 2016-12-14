Сверстать интернет-магазин по PSD

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок273 просмотра

Адаптивно, кроссбраузерно, perfect pixel. Дизайн есть в 3 разрешениях (десктоп, планшет, мобил). Интернет-магазин в 1 страницу + 16 небольших модалок к нему + блог. Макеты

Заинтересованных в проекте прошу скинуть пример 3-х самых крутых адаптивных сайта, сверстанных вами.

Работаю только с конечными исполнителями. Посредников и студии прошу не беспокоить.

8 лет назад
Melonor
Олег 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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