Верстка landing page

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок639 просмотров

Необходимо сделать верстку landing page

Требования к кандидату

1. Ссылка на 3 лучшие работы psd -> html

2. Положительная репутация

Требования к верстке

1. Адаптивность

2. Без анимации

3. Аккуратный логичный код с комментариями

4. Поддержка последних 2-ух версий в браузерах Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge

5. Поддержка IE (от 9-ой версии)

6. Верстку необходимо сделать до 16 декабря

В предложении просьба добавить ссылки на три лучшие работы, а также оценку данной работы

HTML
8 лет назад
Kison007
Денис 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

htmljpg
27 лет
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$50
2 дня
Качественная работа за разумные деньги, рад сотрудничеству.
Мне очень понравилось работать с Денисом. Задачу поставил очень четко и понятно. Оплату получил вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.

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htmljpg
27 лет
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад

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