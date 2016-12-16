Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть сайт на opencart на основе шаблона (купленного) , нужно на нём сделать хорошую вёрстку, сам сайт по запросу вышлю в ЛС. Исходников нету, есть только сайт. Интересуют стоимость и ...