Адаптивная вёрстка сайта (доработки)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок177 просмотров

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, есть сайт на opencart на основе шаблона (купленного) , нужно на нём сделать хорошую вёрстку, сам сайт по запросу вышлю в ЛС. Исходников нету, есть только сайт.

Интересуют стоимость и сроки.

Opencart
8 лет назад
flagmanrussia
Александр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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