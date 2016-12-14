Можно ли сделать подобие интернет магазина (Корзина в виде формы обратной связи) На чистом HTML, ну в смысле не на движке. А просто с помощью скриптов.
Верстка лендинга
Доброго дня! Нужно сверстать лендинг по услугам парикмахера. Напишите сроки и сумму, прикрепите ссылки на Ваши работы. Долгосрочное сотрудничество
Заявки фрилансеров
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