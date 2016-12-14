Поменять дизайн в верстке у калькулятора

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Закрыт7 заявок134 просмотра

Поменять дизайн в верстке у калькулятора

Оставляйте заявки, кто готов мне помочь

Есть ТЗ. Покажу что делать.

Задание срочное.

8 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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