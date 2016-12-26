Изменить оформление страниц на вордпресс

Небольшое задание по Вордпресс.

Есть 3 однотипные странички:

http://fedorova-center.ru/fedorova-bayguzhin-paket-1/

http://fedorova-center.ru/fedorova-bayguzhin-paket-2/

http://fedorova-center.ru/fedorova-bayguzhin-paket-3/

Необходимо изменить их внешний вид, удалив все, что выше формы заказа. То есть должна остаться только форма заказа и фон.

В итоге должно получиться примерно так, только без таблички:

http://fedorova-center.ru/kupit-paket-1-november/