Доброго времени суток. Срочно php программист со знанием Symfony 1 и верстки из Украины, города Николаева. Редактировать
Изменить оформление страниц на вордпресс
Небольшое задание по Вордпресс.
Есть 3 однотипные странички:
http://fedorova-center.ru/fedorova-bayguzhin-paket-1/
http://fedorova-center.ru/fedorova-bayguzhin-paket-2/
http://fedorova-center.ru/fedorova-bayguzhin-paket-3/
Необходимо изменить их внешний вид, удалив все, что выше формы заказа. То есть должна остаться только форма заказа и фон.
В итоге должно получиться примерно так, только без таблички:
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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