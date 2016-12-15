Верстальщик HTML+CSS и немного JS

Опыт с Jekyll и GitHub будет плюсом.

Ленд drberega.tur.im/bali/

Задачи:

1. добавить ссылку «показать на карте»

2. при нажатии окно с картой на весь экран

3. /bali/3/ отзывы поплыли

4. заменить картинки (в каждой стране будут свои)

5. заголовок на первом экране опустить чуть ниже чтобы был вертикально отцентрован по форме

6. сделать чтобы на /bali/ была такая же «стрелка» из обоев как и на /thailand/, то есть сделать её на css, а не на картинке

Сразу пишите, что знаете про Jekyll и GitHub, то есть работали ли с шаблонизаторами и системами контроля версий.

Без этого подумаю, что вы не читали задание, и отклоню сразу. Спасибо :)

А, ну и срок укажите тоже, пожалуйста.