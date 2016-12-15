Верстальщик HTML+CSS и немного JS

$8
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка170 просмотров

Опыт с Jekyll и GitHub будет плюсом. 

Ленд drberega.tur.im/bali/ 

Задачи: 

1. добавить ссылку «показать на карте» 

2. при нажатии окно с картой на весь экран 

3. /bali/3/ отзывы поплыли 

4. заменить картинки (в каждой стране будут свои) 

5. заголовок на первом экране опустить чуть ниже чтобы был вертикально отцентрован по форме 

6. сделать чтобы на /bali/ была такая же «стрелка» из обоев как и на /thailand/, то есть сделать её на css, а не на картинке 

Сразу пишите, что знаете про Jekyll и GitHub, то есть работали ли с шаблонизаторами и системами контроля версий. 

Без этого подумаю, что вы не читали задание, и отклоню сразу. Спасибо :) 

А, ну и срок укажите тоже, пожалуйста.

CSSHTMLJavaScript
8 лет назад
schaman
43 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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