Доброго времени суток. Срочно php программист со знанием Symfony 1 и верстки из Украины, города Николаева. Редактировать
Верстальщик HTML+CSS и немного JS
Опыт с Jekyll и GitHub будет плюсом.
Задачи:
1. добавить ссылку «показать на карте»
2. при нажатии окно с картой на весь экран
3. /bali/3/ отзывы поплыли
4. заменить картинки (в каждой стране будут свои)
5. заголовок на первом экране опустить чуть ниже чтобы был вертикально отцентрован по форме
6. сделать чтобы на /bali/ была такая же «стрелка» из обоев как и на /thailand/, то есть сделать её на css, а не на картинке
Сразу пишите, что знаете про Jekyll и GitHub, то есть работали ли с шаблонизаторами и системами контроля версий.
Без этого подумаю, что вы не читали задание, и отклоню сразу. Спасибо :)
А, ну и срок укажите тоже, пожалуйста.
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