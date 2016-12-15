Баннер HTML-5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок184 просмотра

Всем доброго времени суток! Нужен HTML-5 баннер-растяжка на сайт. Размер 200*300 пкс. 

Требования к баннерам здесь: http://info.ngs.ru/reklama/html5/

От вас качественная работа-от меня своевременная оплата. Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки. Благодарю всех, кто откликнулся. 

HTML
8 лет назад
2130423
Олег 
43 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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