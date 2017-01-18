Требуется произвести верстку под Битрикс Пример дам в личку Бюджет - предлагайте минимальный Сайт простой 4 страницы с небольшим фильтром
Небольшие правки по верстке магазина
Нужно поправить небольшие косяки верстки в меню магазина ocstore 2, а именно:
1) test5.vsemesta.net/index.php?route=product/category&path=2 - иконка категории должна быть по центру текста
2) при наведении на "каталог" - меню должно быть таким же как в категории, то есть названия рубрик переноситься и т.п.
https://gyazo.com/bb0bb0aeb5a792026a9f009846b3b846
3) если название в несколько строчек, то стрелка > https://gyazo.com/a5fd7a500de6910ae6a855c6c0e0ae0d должна быть нормально по центру по вертикали отображаться.
Ориентируюсь на 500р, можете написать и свою цену.
Оплата по факту Вебмани или Яндекс.
Потом нужно будет сообщить где и что меняли.
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