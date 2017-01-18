Небольшие правки по верстке магазина

Нужно поправить небольшие косяки верстки в меню магазина ocstore 2, а именно:

1) test5.vsemesta.net/index.php?route=product/category&path=2 - иконка категории должна быть по центру текста

2) при наведении на "каталог" - меню должно быть таким же как в категории, то есть названия рубрик переноситься и т.п.

https://gyazo.com/bb0bb0aeb5a792026a9f009846b3b846

3) если название в несколько строчек, то стрелка > https://gyazo.com/a5fd7a500de6910ae6a855c6c0e0ae0d должна быть нормально по центру по вертикали отображаться.

Ориентируюсь на 500р, можете написать и свою цену.

Оплата по факту Вебмани или Яндекс.

Потом нужно будет сообщить где и что меняли.