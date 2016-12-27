Сверстать 11 PSD макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок347 просмотров

ЗАДАЧА

Сверстать 11 макетов (PSD).

Некоторые страницы повторяются, просто меняется заголовок. Некоторые достаточно простые.

В целом это страницы одного проекта, т.е. меняется только контентная часть.

В приложенном архиве все страницы, которые необходимо сверстать в JPG.

Как только исполнитель будет выбран, я вышлю эти же файлы в PSD.

Работу строим по такому принципу:

  • Вы верстаете и показываете главную страницу.
  • Я отдаю ее на проверку верстальщикам и если все хорошо, перечисляю часть оплаты.
  • Вы продолжаете верстать оставшиеся внутренние страницы.
  • Сдаете всю работу целиком и получаете оставшуюся часть оплаты.
СРОКИ

Главная нужна как можно быстрее. Идеально, если будет готова к вечеру пятницы 16.12.16.

Если не успеваете к пятнице, то крайний срок понедельник 19.12.16

ТРЕБОВАНИЯ

В прикрепленном архиве есть небольшое ТЗ, просьба ознакомиться перед тем, как оставлять заявку.

Нужна поддержка IE8 и выше и последние версии популярных браузеров: Firefox, Opera, Chrome, Safari.

Все эффекты реализовать на CSS/JS.

ОПЛАТА

За весь проект 6000руб.

ПЕРСПЕКТИВА

При успешно выполненном проекте, возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.

CSSJavaScript
8 лет назад
pivovarov
Стас 
44 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

v_sergheiev
45 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$100
7 дней
Валерий отличный специалист. Все работы выполнены в срок и согласно ТЗ. Всегда на связи. Не пропадает. Продолжаем сотрудничать.
Отличная совместная работа, приятное общение, комфортная рабочая атмосфера. Все нюансы по проекту спокойно обговариваютя, принимаются компромиссные решения. С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

v_sergheiev
45 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Небольшие правки по верстке магазина

    Нужно поправить небольшие косяки верстки в меню магазина ocstore 2, а именно: 1) test5.vsemesta.net/index.php?route=product/category&amp;path=2 - иконка категории должна быть по центру текста 2) при наведении на "каталог" - меню должно быть ...

    ocStore
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка сайта Битикс

    Требуется произвести верстку под Битрикс Пример дам в личку Бюджет - предлагайте минимальный Сайт простой 4 страницы с небольшим фильтром

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Замена дизайна(шаблон)для скрипта

    $150

    Дизайн имеется. Нужно толково со знанием PHP поставить. (дизайн переплетается с php и задача не легкая) Имеется шаблон дизайна(html+css), нужно установить на движок вместо старого дизайна, обьем работы: работа с одной страницей, ...

    CSSHTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Изменить оформление страниц на вордпресс

    Небольшое задание по Вордпресс. Есть 3 однотипные странички: http://fedorova-center.ru/fedorova-bayguzhin-paket-1/ http://fedorova-center.ru/fedorova-bayguzhin-paket-2/ http://fedorova-center.ru/fedorova-bayguzhin-paket-3/ Необходимо изменить их внешний вид, удалив все, что выше формы заказа. То есть должна остаться только форма заказа и фон. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннер HTML-5

    Всем доброго времени суток! Нужен HTML-5 баннер-растяжка на сайт. Размер 200*300 пкс.  Требования к баннерам здесь: http://info.ngs.ru/reklama/html5/ От вас качественная работа-от меня своевременная оплата. Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки. Благодарю всех, кто откликнулся.

    HTML
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тема для Wordpress + Visual Composer

    $200

    Готовый адаптивный дизайн (HTML+CSS) нужно перевести на Wordpress. Шапку, меню, подвал нужно сделать через Wordpress, контентную часть страниц – блоками с помощью плагина Visual Composer. Пишите, ссылку на сайт и уточняющую инфу вышлю.

    CSSHTMLWordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лэндинга с анкетой (всего 1 экран)

    $20

    Нужно сверстать простой лэндинг-анкету. В лэндинге только один экран и анкета на 10 вопросов, переход между вопросами совершается берез перезагрузки страницы, за каждый вопрос человек получает определённое количество баллов. В конце - форма с отправкой ...

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Изменить верстку

    нужно изменить верстку страницы чтобы сделать более заметной кнопку быстрого заказа. (сайт на движке)

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад