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Сверстать 11 PSD макетов
ЗАДАЧА
Сверстать 11 макетов (PSD).
Некоторые страницы повторяются, просто меняется заголовок. Некоторые достаточно простые.
В целом это страницы одного проекта, т.е. меняется только контентная часть.
В приложенном архиве все страницы, которые необходимо сверстать в JPG.
Как только исполнитель будет выбран, я вышлю эти же файлы в PSD.
Работу строим по такому принципу:
- Вы верстаете и показываете главную страницу.
- Я отдаю ее на проверку верстальщикам и если все хорошо, перечисляю часть оплаты.
- Вы продолжаете верстать оставшиеся внутренние страницы.
- Сдаете всю работу целиком и получаете оставшуюся часть оплаты.
Главная нужна как можно быстрее. Идеально, если будет готова к вечеру пятницы 16.12.16.
Если не успеваете к пятнице, то крайний срок понедельник 19.12.16
ТРЕБОВАНИЯ
В прикрепленном архиве есть небольшое ТЗ, просьба ознакомиться перед тем, как оставлять заявку.
Нужна поддержка IE8 и выше и последние версии популярных браузеров: Firefox, Opera, Chrome, Safari.
Все эффекты реализовать на CSS/JS.
ОПЛАТА
За весь проект 6000руб.
ПЕРСПЕКТИВА
При успешно выполненном проекте, возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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