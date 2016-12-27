Сверстать 11 PSD макетов

ЗАДАЧА

Сверстать 11 макетов (PSD).

Некоторые страницы повторяются, просто меняется заголовок. Некоторые достаточно простые.

В целом это страницы одного проекта, т.е. меняется только контентная часть.

В приложенном архиве все страницы, которые необходимо сверстать в JPG.

Как только исполнитель будет выбран, я вышлю эти же файлы в PSD.

Работу строим по такому принципу:

Вы верстаете и показываете главную страницу.

Я отдаю ее на проверку верстальщикам и если все хорошо, перечисляю часть оплаты.

Вы продолжаете верстать оставшиеся внутренние страницы.

Сдаете всю работу целиком и получаете оставшуюся часть оплаты.

Главная нужна как можно быстрее. Идеально, если будет готова к вечеру пятницы 16.12.16.

Если не успеваете к пятнице, то крайний срок понедельник 19.12.16

ТРЕБОВАНИЯ

В прикрепленном архиве есть небольшое ТЗ, просьба ознакомиться перед тем, как оставлять заявку.

Нужна поддержка IE8 и выше и последние версии популярных браузеров: Firefox, Opera, Chrome, Safari.

Все эффекты реализовать на CSS/JS.

ОПЛАТА

За весь проект 6000руб.

ПЕРСПЕКТИВА

При успешно выполненном проекте, возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.