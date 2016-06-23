Отзывы заказчиков
$100
9 баллов
8 лет назад
Хороший исполнитель, много импровизирует с эффектами, всё в рабочем режиме, без проблем, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик!!! Всегда на связи, четкая постановка задачи, оплата моментом! Очень было приятно поработать! Рекомендую!!! И конечно буду рад, поработать снова.
$80
10 баллов
8 лет назад
Все отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятно было иметь дело. Постановка задачи! Всегда на связи! Оплата в срок! Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
9 лет назад
Спасибо Александру за работу. Сделано качественно по макету, все правки вносил быстро, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством! Спасибо Вам Екатерина!
$30
10 баллов
9 лет назад
JavaScriptjQuery
Все отлично, в срок, спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо Кириллу за сотрудничество! Очень приятно было работать. Всегда на связи, оплата в срок!
$30
10 баллов
9 лет назад
Bootstrap
Работа по верстке была сделана в обещанное время, впечатления от человека положительные, будем работать дальше.
Ответный отзыв
Спасибо Денису за сотрудничество! Было приятно поработать. Денис дает четкое задание, платит во время. Рекомендую!!!
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7 отзывов
$5/час
от $20от 2 дней
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