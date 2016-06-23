sandro_webmoney7

Александр Михайлов sandro_webmoney7

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональная верстка HTML5 CSS3 Bootstrap 3 + JS

Отзывы заказчиков

Anton1o
Андрей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
9 баллов
8 лет назад
Ищу верстальщика
Хороший исполнитель, много импровизирует с эффектами, всё в рабочем режиме, без проблем, рекомендую!
Отличный заказчик!!! Всегда на связи, четкая постановка задачи, оплата моментом! Очень было приятно поработать! Рекомендую!!! И конечно буду рад, поработать снова.
Ответный отзыв
atvgroup
Тен 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Верстка макета
Все отлично. Рекомендую!
Отличный заказчик, приятно было иметь дело. Постановка задачи! Всегда на связи! Оплата в срок! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
oneunicorn
Екатерина 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Адаптивная верстка главной
Спасибо Александру за работу. Сделано качественно по макету, все правки вносил быстро, рекомендую к сотрудничеству!
Очень доволен сотрудничеством! Спасибо Вам Екатерина!
Ответный отзыв
gurkirill
Кирилл 
42 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
HTLM - Верстка
JavaScriptjQuery
Все отлично, в срок, спасибо.
Спасибо Кириллу за сотрудничество! Очень приятно было работать. Всегда на связи, оплата в срок!
Ответный отзыв
seolity
Денис 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Требуется адаптивная верстка Bootstrap3
Bootstrap
Работа по верстке была сделана в обещанное время, впечатления от человека положительные, будем работать дальше.
Спасибо Денису за сотрудничество! Было приятно поработать. Денис дает четкое задание, платит во время. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
7 отзывов
$5/час
от $20от 2 дней
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