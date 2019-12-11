Лариса Базильчук bazilchuklarisabazilchuklarisa
34 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Профессиональное владение графическим редактором Photoshop, Lightroom. Творческий подход, ответственность.
Редактор фотографий, ретушер для магазина одежды, ретушер отдельных фотосъемок для детского и свадебного журналов.
почта: [email protected]
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Ретушь под заказчика364 просмотра
- Изменение цвета платья302 просмотра
- Обтравка под заказчика276 просмотров
- Ретушь под заказчика268 просмотров
- Обтравка261 просмотр
- Художественная ретушь752 просмотра
- Обтравка241 просмотр
- Обтравка213 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Ретушь фото выполнена замечательно.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество!
$8
10 баллов
4 года назад
Все супер, быстро и качественно, и все мои дополнительные пожелания реализованы!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все задачи объясняет доступно, оплата в срок. Очень приятное сотрудничество, рекомендую!
$17
10 баллов
4 года назад
Отличный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо, за сотрудничество и доверие ;)
$10
10 баллов
4 года назад
работа сделана
Ответный отзыв
Постановка задачи понятна и детально расписана, работалось легко, хороший заказчик - рекомендую!
$15
10 баллов
4 года назад
Отлично справилась с работой! Рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую! Спасибо за сотрудничество и за то,что всегда на связи ;)
Обработка фотографий
10 отзывов
$1/час
от $1от 3 часов
#58