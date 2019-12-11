bazilchuklarisa

Лариса Базильчук bazilchuklarisa

 
34 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Профессиональное владение графическим редактором Photoshop, Lightroom. Творческий подход, ответственность.

Редактор фотографий, ретушер для магазина одежды, ретушер отдельных фотосъемок для детского и свадебного журналов.

почта: [email protected]

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
guest_15879819613117
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Ретушь 7 фотографий (коррекция фигуры)
Ретушь фото выполнена замечательно.
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Denis-L
Денис 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
4 года назад
Простая обработка 15 фото
Все супер, быстро и качественно, и все мои дополнительные пожелания реализованы!
Отличный заказчик, все задачи объясняет доступно, оплата в срок. Очень приятное сотрудничество, рекомендую!
Ответный отзыв
HitiStudio
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$17
10 баллов
4 года назад
Обработать фото (белый фон)
Отличный исполнитель. Рекомендую!
Спасибо, за сотрудничество и доверие ;)
Ответный отзыв
HitiStudio
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Обработка фото, предметка - белый фон+тень
работа сделана
Постановка задачи понятна и детально расписана, работалось легко, хороший заказчик - рекомендую!
Ответный отзыв
sandro_webmoney7
30 летКиргизия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Обработка изображений, обрезка фона
Отлично справилась с работой! Рекомендую
Рекомендую! Спасибо за сотрудничество и за то,что всегда на связи ;)
Ответный отзыв
Обработка фотографий
10 отзывов
$1/час
от $1от 3 часов
#58