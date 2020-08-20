Ретушь 7 фотографий (коррекция фигуры)

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Завершен74 заявки2525 просмотров

Здравствуйте!

Нужна ретушь 7 фотографий. Откорректировать фигуру модели, сделать более стройной. 

Модель на фоне природы с велосипедом, и на велосипеде.

5 лет назад
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Выбранный исполнитель

bazilchuklarisa
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$15
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Ретушь фото выполнена замечательно.
Спасибо за сотрудничество!

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