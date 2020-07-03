Перенести людей на другой фон

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок297 просмотров

Здравствуйте! Нужно перенести людей c фотографии на другой фон (фон приложила). Левую сторону сделать более нереалистичной, как будто это два разных мира.

5 лет назад
guest_15733726309772
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
$3
1 день
Отличная работа, сделано все оперативно и качественно.
Приятно работать с таким заказчиком.Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Александр
 
51 год
7 лет в сервисе
Был
день назад
94 отзыва
5 лет назад
Лучший дизайнер фото марта
#1
Обработка фотографий
Владислав
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Николай
 
43 года
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
57 отзывов
5 лет назад
Валентина
 
24 года
6 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
5 лет назад
excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дофотошопить кусок воды на фото

    Есть фото, относительно хорошего разрешения, мне нужно дофотошопить туда воду, и сделать это качественно, потому что все это будет в дальнейшем распечатываться. 1. Это то, что есть сейчас 2. Тот кусок который нужен ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Визуал в Инстаграм

    Нужна помощь в оформлении визуала для Инстаграм (не шаблоны из  рамочек) Оформить ленту из уже имеющихся фотографий, красиво их замиксовать (фотографии личные предоставлю) на 30 постов Предоставить несколько вариантов (2-3)

    Обработка фотографий12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ретушь фото интерьера

    Нужно обработать 20 фото интерьера и сервировки обеденного стола. Требуется устранение мелких недостатков, складок, кое-где исправить линию горизонта, возможно цветокоррекция.  Хочется, чтобы фотографии смотрелись привлекательно и «вкусно»

    Обработка фотографий58 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обработать фото для соц. сетей

    $15

    Нужно сделать фото в едином стиле (убрать засвет, тени, желтизну) и поставить ватермарк. Во вложении пример из 5 фотографии, которые нужно будет привести в единый стиль. Ватермарк ставим не шаблонно, а на отдельные участки руки. ...

    Обработка фотографий104 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обработка фотографий

    $3

    Я начинающий фотограф/ретушёр Ищу постоянную работу по обработке фото - Продвинутый пользователь Adobe Photoshop, Camera Raw, Adobe Lightroom; - работа в сжатые сроки; - ретушь предметной фотографии (обтравка, устранение дефектов, цветокоррекция); ...

    Обработка фотографий9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад