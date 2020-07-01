Обработка фотографий

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт9 заявок1445 просмотров

Я начинающий фотограф/ретушёр

Ищу постоянную работу по обработке фото

- Продвинутый пользователь Adobe Photoshop, Camera Raw, Adobe Lightroom;

- работа в сжатые сроки;

- ретушь предметной фотографии (обтравка, устранение дефектов, цветокоррекция);

- знание и умение работы в Adobe Photoshop со слоями-масками, частотным разложением, Dodge and Burn;

- ретушь, цветокоррекция, пластика, художественная обработка

- быстро и качественно.

5 лет назад
huzma
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