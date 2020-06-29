Обработка фото

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт3 заявки351 просмотр

Обработать 7 фото для интернет магазина.

Нужно сделать белый фон с небольшой тенью, отретушировать недостатки, очистить от бликов/пыли, откорректировать цвет и контраст, немного резкости на объекте съемки.

5 лет назад
KseniaVillar
Ксения 
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