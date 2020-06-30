Подкорректировать фото

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Завершен16 заявок389 просмотров

Добрый день,

Нужно подкорректировать одну страницу фото. 

Более подробно исполнителю. Срок выполнения 1-2 дня. 

Оплата сразу. 

5 лет назад
pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
день назад
5 лет назад
$2
1 день
Спасибо! Все очень оперативно и качественно, рекомендую к сотрудничеству!
Всё отлично! Рекомендую Юлию как ответственного человека! Постановка задачи, коммуникация, оплата - всё на высоком уровне!

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Retouche
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Лучший дизайнер фото марта
#1
Обработка фотографий
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Алина
 
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