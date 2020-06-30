Подкорректировать фото

Было сделано фото в стиле "киберпанк". Мне показалось хорошей идеей использовать перегородку от старого ПК, как своеобразные киберпанк-очки. Фото получилось хорошее. Но сейчас мне кажется что эта штука на лбу выглядит довольно убого и очевидно. ...