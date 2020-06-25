Создать фото облако

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Закрыт4 заявки632 просмотра

нужно создать фотохранилище, в котором к фото будут автоматически присваиваться ключевые слова с тем, что на ней изображено

5 лет назад
guest_1593176776068
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