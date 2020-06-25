Размер таблички 510х1100мм. Вверху название кабинета: Кабинет ногтевого сервиса. Ниже перечисляются услуги: парамедицинский педикюр, обработка трещин, микозы, протезирование ногтевой пластины, уход-профилактика вросшего ногтя коррекционными системами, маникюр, моделирование ногтей (гель, полигель, акригель), коррекция ногтей. Название кабинета можно сделать ...
Нужен графический дизайнер для создания красочных визуалов в соц сети
Ищу
графического дизайнера для создания оригинальных ярких картинок в виде красочных коллажей для контента в соц сети (Инста, ФБ, ВК) и таргета.
Готов оплачивать поштучно.
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