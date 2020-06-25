Нужен графический дизайнер для создания красочных визуалов в соц сети

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт35 заявок906 просмотров

Ищу

графического дизайнера для создания оригинальных ярких картинок в виде красочных коллажей для контента в соц сети (Инста, ФБ, ВК) и таргета.

Готов оплачивать поштучно.

5 лет назад
Denys-Weblancer
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