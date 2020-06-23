Обработка фото текста

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок203 просмотра

Нужно обработать фото текст 

5 лет назад
ProAndrey
Андрей 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$30
1 день
Евгений Отличный заказчик! легко и просто справился с нестандартной задачей)
Андрей отличный заказчик,работа была понятная.Все время был на связи!Оплата по факту,мгновенная.Считаю что все на высшем уровне, и с этим заказчиком можно без сомнений сотрудничать!

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