Отретушировать фото для сайта

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт12 заявок579 просмотров

Необходимо сделать ретушь 3-х фото людей для сайта. Каждое фото в 2-х размерах + 1 чб фото.

Детали в аттаче.

Выбираю по стоимости и отзывам. Сделать нужно сегодня до вечера.

5 лет назад
topwebmaster
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