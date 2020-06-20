Обработка фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт20 заявок1227 просмотров

Нужно сделать что-то в стиле киберпанк. Сделать обувь(если надо). Хочу хорошую и красивую работу. Вот пример 

5 лет назад
guest_15924082342073
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Марсель
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дима
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Даниил
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Данила
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Рустам
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Эржан
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Артур
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Михаил
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Богдан
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
46 отзывов
5 лет назад
Кирилл
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Тимофей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Мария
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад