Сделать частичное размытие для 2х фото

Есть 2 фото:

https://yadi.sk/i/MXQzDndJk72Khg

https://yadi.sk/i/gw6tTx-t76NoPA

Нужно по левой стороне, по всей высоте, сделать размытие шириной 340-350pix, желательно с градиентом размытия (постепенное повышением четкости) на границе

Под размытием понимаю эффект: https://st.weblancer.net/download/193024_935xp.jpg Только здесь, на примере все фото размыто, а мне нужно с одного бока на определенную ширину

На размытую часть планируется наложить текст.

Нужно указать 2 цвета, которыми раскрасить текст, чтобы он читался на этом размытии. Цвет указать в HEX

Порядок работ и оплаты.

Делаете работу, показываете, что получилось (можно с чуть искаженным размером), согласовываем, делаю оплату, высылаете на почту оригиналы.

Оплата - Я.Деньги.

При размещении заявки прошу указать ориентиры по стоимости и срокам.