Необходимо сделать обработку в стиле мафии. Фон, оружие и другие элементы на ваше усмотрение.
Сделать частичное размытие для 2х фото
Есть 2 фото:
https://yadi.sk/i/MXQzDndJk72Khg
https://yadi.sk/i/gw6tTx-t76NoPA
Нужно по левой стороне, по всей высоте, сделать размытие шириной 340-350pix, желательно с градиентом размытия (постепенное повышением четкости) на границе
Под размытием понимаю эффект: https://st.weblancer.net/download/193024_935xp.jpg Только здесь, на примере все фото размыто, а мне нужно с одного бока на определенную ширину
На размытую часть планируется наложить текст.
Нужно указать 2 цвета, которыми раскрасить текст, чтобы он читался на этом размытии. Цвет указать в HEX
Порядок работ и оплаты.
Делаете работу, показываете, что получилось (можно с чуть искаженным размером), согласовываем, делаю оплату, высылаете на почту оригиналы.
Оплата - Я.Деньги.
При размещении заявки прошу указать ориентиры по стоимости и срокам.
Выбранный исполнитель
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