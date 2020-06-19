Сделать частичное размытие для 2х фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок307 просмотров

Есть 2 фото:

https://yadi.sk/i/MXQzDndJk72Khg

https://yadi.sk/i/gw6tTx-t76NoPA

Нужно по левой стороне, по всей высоте, сделать размытие шириной 340-350pix, желательно с градиентом размытия (постепенное повышением четкости) на границе

Под размытием понимаю эффект: https://st.weblancer.net/download/193024_935xp.jpg Только здесь, на примере все фото размыто, а мне нужно с одного бока на определенную ширину

На размытую часть планируется наложить текст.

Нужно указать 2 цвета, которыми раскрасить текст, чтобы он читался на этом размытии.  Цвет указать в HEX

Порядок работ и оплаты.

Делаете работу, показываете, что получилось (можно с чуть искаженным размером), согласовываем, делаю оплату, высылаете на почту оригиналы.

Оплата - Я.Деньги.

При размещении заявки прошу указать ориентиры по стоимости и срокам.

5 лет назад
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Евгений 
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Выбранный исполнитель

irinbed
Игорь 
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$1
1 день
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Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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