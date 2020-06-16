Фотомонтаж. Техдизайн. Интерьерный коллаж

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт16 заявок817 просмотров

Нужен качественный фотомонтаж. Задача следующая: 

Есть фото мебели, нужно "вписать" её в  фото интерьера, декорировать, так чтоб выглядело реалистично, чтоб интерьер был живой.

Самый желательный вариант- исполнитель находит подходящее фото интерьера, и фотошопит туда мебель и всё остальное по необходимости. Но для этого нужны навыки интерьерного дизайна.

 Цена указана за 1 единицу, то есть за 1 картинку.

Что нужно:

Интерьерные иллюстрации мебели для печатного каталога и сайта.

Вписать фото мебели в фото интерьера.

Примеры:

drive.google.com/drive/fo...

Задание 1:

drive.google.com/drive/fo...

Задание 2:

drive.google.com/drive/fo...

Сценарий 1 – минимально

Фотомонтаж, техдизайн, ретушь.

Вписать мебель в интерьер, минимально оживить мелкими предметами (книги, вазы, постеры, предметы обихода, интерьерный декор и т.п.)

Фото мебели, фоновый интерьер, желаемое расположение предметов предоставляются заказчиком.

Сценарий 2 – желаемый вариант

Интерьерный эскиз, фотомонтаж, техдизайн, ретушь.

Подобрать фоновый интерьер под мебель на основе референсов по каждому заданию. (3-5 вариантов для согласования с заказчиком и выбора оптимального).

Вписать мебель в интерьер, минимально оживить мелкими предметами (книги, вазы, постеры, предметы обихода, интерьерный декор и т.п.)

Сценарий 3 – идеальный вариант

Интерьерный эскиз, фотомонтаж, техдизайн, ретушь.

Задизайнить и собрать интерьерную иллюстрацию, лучше всего демонстрирующую мебель из задания. 

Подобрать фоновый интерьер под мебель или собрать из нескольких (если нет возможности найти наиболее подходящий готовый – например, стены из одного, потолок из другого).

Вписать мебель в интерьер.

При необходимости декорировать интерьер дополнительными предметами (постер, ваза, книги и т.п.)

До 5 итераций согласования-правок с заказчиком.

5 лет назад
samsara8
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