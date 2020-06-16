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Фотомонтаж. Техдизайн. Интерьерный коллаж
Нужен качественный фотомонтаж. Задача следующая:
Есть фото мебели, нужно "вписать" её в фото интерьера, декорировать, так чтоб выглядело реалистично, чтоб интерьер был живой.
Самый желательный вариант- исполнитель находит подходящее фото интерьера, и фотошопит туда мебель и всё остальное по необходимости. Но для этого нужны навыки интерьерного дизайна.
Цена указана за 1 единицу, то есть за 1 картинку.
Что нужно:
Интерьерные иллюстрации мебели для печатного каталога и сайта.
Вписать фото мебели в фото интерьера.
Примеры:
Задание 1:
Задание 2:
Сценарий 1 – минимально
Фотомонтаж, техдизайн, ретушь.
Вписать мебель в интерьер, минимально оживить мелкими предметами (книги, вазы, постеры, предметы обихода, интерьерный декор и т.п.)
Фото мебели, фоновый интерьер, желаемое расположение предметов предоставляются заказчиком.
Сценарий 2 – желаемый вариант
Интерьерный эскиз, фотомонтаж, техдизайн, ретушь.
Подобрать фоновый интерьер под мебель на основе референсов по каждому заданию. (3-5 вариантов для согласования с заказчиком и выбора оптимального).
Вписать мебель в интерьер, минимально оживить мелкими предметами (книги, вазы, постеры, предметы обихода, интерьерный декор и т.п.)
Сценарий 3 – идеальный вариант
Интерьерный эскиз, фотомонтаж, техдизайн, ретушь.
Задизайнить и собрать интерьерную иллюстрацию, лучше всего демонстрирующую мебель из задания.
Подобрать фоновый интерьер под мебель или собрать из нескольких (если нет возможности найти наиболее подходящий готовый – например, стены из одного, потолок из другого).
Вписать мебель в интерьер.
При необходимости декорировать интерьер дополнительными предметами (постер, ваза, книги и т.п.)
До 5 итераций согласования-правок с заказчиком.
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