Фото интерьера

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Закрыт13 заявок404 просмотра

Нужно сделать фото интерьера , есть рапорт рисунка нужно размножить его визуально на стене , чтоб было идеально видно вставить мебель , рекламируем обои , ( фото для каталога обоев )

примеры прикрепляю как должно получится сам рисунок и рапорт скину исполнителю

5 лет назад
guest_15923637299198
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

9olgamyas123
Ольга 
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$45
2 дня
Escrow
Интересный заказ,все четко и понятно,оплата быстрая, спасибо!)

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