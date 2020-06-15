Нужно сделать фото интерьера , есть рапорт рисунка нужно размножить его визуально на стене , чтоб было идеально видно вставить мебель , рекламируем обои , ( фото для каталога обоев )

примеры прикрепляю как должно получится сам рисунок и рапорт скину исполнителю