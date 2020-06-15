Создать фактуру кирпича на шаблоне фасадной панели в фотошопе

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт9 заявок361 просмотр

В исходнике psd на шаблоне фасадной панели создать фактуру кирпичной кладки по фото-образцу. Продублировать под необходимые цвета. Во вложении примеры фотографий других итоговых текстур.

Стоимость работы по договоренности, постоплата! После выполнения работы вы присылаете фото с водяным знаком, мы видим что работа сделана и оплачиваем. Вы высылаете исходники.

5 лет назад
Korbas_ru
Кристина 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Мария
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Киря
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Егор
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
46 отзывов
5 лет назад
Егор
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Артем
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
81 отзыв(-5)
5 лет назад