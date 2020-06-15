Создать фактуру кирпича на шаблоне фасадной панели в фотошопе

В исходнике psd на шаблоне фасадной панели создать фактуру кирпичной кладки по фото-образцу. Продублировать под необходимые цвета. Во вложении примеры фотографий других итоговых текстур.

Стоимость работы по договоренности, постоплата! После выполнения работы вы присылаете фото с водяным знаком, мы видим что работа сделана и оплачиваем. Вы высылаете исходники.