Обработать фотографии в фотошопе для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок455 просмотров

Есть 4 модели товара с исходниками фото (50-60 шт для каждой) Необходимо обработать в соответствии с тех заданием:

Тех задание:

1. Размер изображений: Изображения должны быть не менее 1000 пикселей по

ширине или высоте.

2. Расположение: продукт должен заполнить 85% кадра

3. Цвет фона: желательно, чтобы все фотографии продукта имели чистый белый фон

4.Формат файла: вы можете загружать файлы JPEG, PNG, GIF или TIFF

5. Цветовой режим: принимаются как sRGB, так и CMYK

Нужно 9 фото.

1. Главная фотография Максимально подробная фотография о товаре.

Товар в кадре должен занимать до 85% пространства. 

2. Фотография 2-4. Постарайтесь продемонстрировать товар с разных сторон.

3. Фотография 5. Данная фотография должна показать состав Вашего продукта, материалы из которых произведен товар 

4. Фотография 6. Показатель товар в использовании. 

5. Фотография 7. Показать размеры товара, с помощью линейки

6. Фотография 8. Интерьерная фотография. Постарайтесь вписать Ваш товар в интерьер

7. Фотография 9. Фото товара с упаковкой

Пример как надо сделать прикрепил.

файлы для обработки здесь:

https://yadi.sk/d/I9z2keL6SkxJkQ

https://yadi.sk/d/-cUDy4yv0N6H1Q

https://yadi.sk/d/qIiPzQP0H3Syzg

https://yadi.sk/d/o3uihW4XApRimQ

5 лет назад
Mergats
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Выбранный исполнитель

OFY
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$25
2 дня
Escrow
Отлично, быстро, грамотно, надежно. Наилучшие рекомендации к сотрудничеству. СПАСИБО!
Четко поставлена задача, оплата в срок.

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