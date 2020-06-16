Необходимо распознать цифры на фото
Обработать фотографии в фотошопе для интернет магазина
Есть 4 модели товара с исходниками фото (50-60 шт для каждой) Необходимо обработать в соответствии с тех заданием:
Тех задание:
1. Размер изображений: Изображения должны быть не менее 1000 пикселей по
ширине или высоте.
2. Расположение: продукт должен заполнить 85% кадра
3. Цвет фона: желательно, чтобы все фотографии продукта имели чистый белый фон
4.Формат файла: вы можете загружать файлы JPEG, PNG, GIF или TIFF
5. Цветовой режим: принимаются как sRGB, так и CMYK
Нужно 9 фото.
1. Главная фотография Максимально подробная фотография о товаре.
Товар в кадре должен занимать до 85% пространства.
2. Фотография 2-4. Постарайтесь продемонстрировать товар с разных сторон.
3. Фотография 5. Данная фотография должна показать состав Вашего продукта, материалы из которых произведен товар
4. Фотография 6. Показатель товар в использовании.
5. Фотография 7. Показать размеры товара, с помощью линейки
6. Фотография 8. Интерьерная фотография. Постарайтесь вписать Ваш товар в интерьер
7. Фотография 9. Фото товара с упаковкой
Пример как надо сделать прикрепил.
файлы для обработки здесь:
https://yadi.sk/d/I9z2keL6SkxJkQ
https://yadi.sk/d/-cUDy4yv0N6H1Q
https://yadi.sk/d/qIiPzQP0H3Syzg
Выбранный исполнитель
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