Сделать баннер

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Завершен10 заявок312 просмотров

1. Убрать задний фон с фото с автоматов

2.Правую сторону бекграунда сделать в таком же стиле 

3. Рыбки и кальмары меняем  на сердечки

5 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
5 лет назад
$3
1 день
Отлично поработали, спасибо
Валерий - добросовестный и ответственный заказчик Буду рад новым заказам.

Заявки фрилансеров

Ирина
 
51 год
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