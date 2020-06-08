Вставка предметов в интерьерное фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт13 заявок809 просмотров

Для выполнения периодических заказов требуются профессиональныйдизайнер в теме интерьеров и встраивание в интерьер фото предметов.

Обрисую саму задачу, а там уже смотрите сами, по силам лиона вам, но сразу скажу, мне нужен человек кто ТОЧНО умеет это делать, с

портфолио по данной теме.

Мы производим люстры. В данный момент все фото нашейпродукции (700+ единиц) выполнены на одноцветном фоне. Мы хотим в течении какого-то

времени (полгода-год) обновить весь продукционный контент, что бы все наши

изделия были в интерьере. Для этого мне нужно найти человека, кто будет фотки

наших изделий, по мере необходимости (по 5-6 штук), встраивать в интерьер. Фото

интерьеров будут приобретаться нами на платных фотобанках. С исполнителем будем

обсуждать, в каком ракурсе нашему фотографу нужно будет отснять изделие, что бы

его можно было встроить в выбранные интерьер. После этого, наш фотограф по

вашим рекомендациям проведет съемку предметов и передаст вам для дальнейшей

обработки и вставки в интерьер.  

Начало сотрудничества вижу следующем образом:

Исходя из портфолио и личного общения мы выбираемисполнителя. Делаем несколько тестовых работ (тестовые работы будут оплачены). Если

всех все устроит, то договариваемся о полноценном сотрудничестве и с

определенной периодичностью мы будем публиковать задания для выбранного

исполнителя.  

Подавая заявку, я смотрю на портфолио и ориентировочную ценуза 1 готовое фото предмета в интерьере. Без портфолио заявки не

рассматриваются. 

5 лет назад
canku
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