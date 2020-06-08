сделать фото красивым, убрать эффект разбега взгляда, сделать фото ровным. СРОЧНО!!
Вставка предметов в интерьерное фото
Для выполнения периодических заказов требуются профессиональныйдизайнер в теме интерьеров и встраивание в интерьер фото предметов.
Обрисую саму задачу, а там уже смотрите сами, по силам лиона вам, но сразу скажу, мне нужен человек кто ТОЧНО умеет это делать, с
портфолио по данной теме.
Мы производим люстры. В данный момент все фото нашейпродукции (700+ единиц) выполнены на одноцветном фоне. Мы хотим в течении какого-то
времени (полгода-год) обновить весь продукционный контент, что бы все наши
изделия были в интерьере. Для этого мне нужно найти человека, кто будет фотки
наших изделий, по мере необходимости (по 5-6 штук), встраивать в интерьер. Фото
интерьеров будут приобретаться нами на платных фотобанках. С исполнителем будем
обсуждать, в каком ракурсе нашему фотографу нужно будет отснять изделие, что бы
его можно было встроить в выбранные интерьер. После этого, наш фотограф по
вашим рекомендациям проведет съемку предметов и передаст вам для дальнейшей
обработки и вставки в интерьер.
Начало сотрудничества вижу следующем образом:
Исходя из портфолио и личного общения мы выбираемисполнителя. Делаем несколько тестовых работ (тестовые работы будут оплачены). Если
всех все устроит, то договариваемся о полноценном сотрудничестве и с
определенной периодичностью мы будем публиковать задания для выбранного
исполнителя.
Подавая заявку, я смотрю на портфолио и ориентировочную ценуза 1 готовое фото предмета в интерьере. Без портфолио заявки не
рассматриваются.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $4Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Нужно обработать фото. Занимаюсь видео монтажом, всё классно, но нет обложки. Есть две фотографии, хочу что бы они выглядели сочно и красиво. Привлекали глаз, хотелось заказать работу.Обработка фотографий3 исполнителяЗавершен5 лет назад
Нужно найти или сделать фотоОбработка фотографий15 заявокЗакрыт5 лет назад
Обрезать шляпы с бусами и поместить на белый фон, как для игтерпет магазинаЗавершен5 лет назад
- $146
Нужна ретушь (убрать дефекты, цветокоррекция) и обтравка (нужны фото на белом фоне). Количество фото - 300 шт. бюджет 10 тыс. руб. Срок выполнения - 5 рабочих дней. Фотографии нужны в tiff без фона и jpg ...Обработка фотографий59 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно выровнить мятость пачек егурта и местами править фон https://we.tl/t-dbHHAm2Rw9 При заявке скиньте тестовую обработку любой 1 фотографииОбработка фотографий31 заявкаЗакрыт5 лет назад
1. На фоне горного пейзажа надпись на полупрозрачном стикере красного цвета. Стикер убрать и нормально сопоставить цветовую гамму текста и фона. 2. Есть коллаж из фото и внизу текст в колонках обтекает круглую фотографию. ...Завершен5 лет назад
Необходимо вырезать с фона (т.е. нужен png формат, прозрачный фон) Картинка будет выслана в разрешении 8688х5792Завершен5 лет назад
Есть исходники фото 54 шт. Необходимо: Тех задание: 1. Размер изображений: Изображения должны быть не менее 1000 пикселей по ширине или высоте. 2. Расположение: продукт должен заполнить 85% кадра 3. Цвет фона: желательно, ...Завершен5 лет назад
Сделать Креативные фотоарты на основе готовых отретушированных фото девушекПримеры в приложении5 штОбработка фотографий8 заявокЗакрыт5 лет назад