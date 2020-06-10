Отфотошопить, фото на документы

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки318 просмотров

сделать фото красивым, убрать эффект разбега взгляда, сделать фото ровным. СРОЧНО!!

5 лет назад
guest_15918081693446
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

9olgamyas123
Ольга 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
очень внимательна к изучению потребности клиента, отзывчива к пожеланиям. работа вовремя, все на 5+
Приятный человек, легкое общение, четко поставленная задача, оплата моментальная, рекомендую !)

Заявки фрилансеров

Егор
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
48 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
9olgamyas123
Ольга 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 лет назад