Обрезать фото шляп и поместить на белый фон, как для Интернет магазина

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Завершен44 заявки1362 просмотра

Обрезать шляпы с бусами и поместить на белый фон, как для игтерпет магазина 

5 лет назад
Yarike_zh
Ярослав 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

VGcompany
31 год
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Все быстро и качественно, рекомендую!
Все понятно объяснил. Оплата вовремя! Приятно было сотрудничать! Спасибо!

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