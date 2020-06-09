Сделать Креативные фотоарты на основе готовых отретушированных фото девушекПримеры в приложении5 шт
Обработать фотографии для интернет магазина в соответстви с требования
Есть исходники фото 54 шт. Необходимо:
Тех задание:
1. Размер изображений: Изображения должны быть не менее 1000 пикселей по
ширине или высоте.
2. Расположение: продукт должен заполнить 85% кадра
3. Цвет фона: желательно, чтобы все фотографии продукта имели чистый белый фон
4.Формат файла: вы можете загружать файлы JPEG, PNG, GIF или TIFF
5. Цветовой режим: принимаются как sRGB, так и CMYK
Нужно 10 фото.
1. Главная фотография Максимально подробная фотография о товаре.
Товар в кадре должен занимать до 85% пространства.
2. Фотография 2-5. Постарайтесь
продемонстрировать товар с разных сторон.
Клиенты любят разглядывать детали, которых
они не увидели на главной фотографии
3. Фотография 6. Данная фотография должна показать состав Вашего
продукта, материалы из которых произведен товар Суть данной фотографии - показать
содержание, состав и материалы продукта
4. Фотография 7. Показатель товар в использовании. Максимально
подробно покажите Ваш товар в использовании.
5. Фотография 8. Показать размеры товара, лучше использовать
Примеры фото как надо прикрепил и фото для обработки здесь https://yadi.sk/d/KYGcH9wusSyFmw
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий8 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать уникальными фотографии и картинки.Обработка фотографий22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нудно убрать с документа ФИО на казахском и на русском языке . Но повредить фон нельзя . Далее написать другое ФИО ( на казахском Бауэр Андрей Андреечка . На русском Бауэр Андрей Андреевич ) ...Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо обработать фото для сайта. Возможно применить свои пресеты. Задача - сделать красивую картинку в портфолио производителя мебели из фото на телефон. Т.е. основное - это мебель. Мебель не вырезать, фон не менять. ...Обработка фотографий12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно обработать фотографии, облагородив их (убрать красноту глаз, выравнять цвет лица, убрать лишние предметы из кадра) + цветокоррекция.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Что имеем? Использую последнюю версию Joomla 3.9.19. Установлен компонент Phoca Gallery (немного коряво русифицировался) Дополнительно установлен: - Phoca Gallery Plugin - Phoca Gallery Slideshow Plugin - Phoca Gallery Button Plugin В ...Обработка фотографийнет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть 3000 фото, нужно убрать брак по свету, закрытые глаза, нелепые позы, расфокус и т.д. По итогу должно остаться не более 1000 кадров. Пишите Ваше предложение по оплате и срокам. Фото студийные.Обработка фотографий25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Требуется удалить водные знаки, привести картинки к единому стилю, на основе фото сделать схему вида сбоку Во вложении файлы: https://yadi.sk/d/PYPESLyRoBysLg Фото с название Старый каталог - требуется уникализировать фото ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад