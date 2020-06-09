Обработать фотографии для интернет магазина в соответстви с требования

Есть исходники фото 54 шт. Необходимо:

Тех задание:

1. Размер изображений: Изображения должны быть не менее 1000 пикселей по

ширине или высоте.

2. Расположение: продукт должен заполнить 85% кадра

3. Цвет фона: желательно, чтобы все фотографии продукта имели чистый белый фон

4.Формат файла: вы можете загружать файлы JPEG, PNG, GIF или TIFF

5. Цветовой режим: принимаются как sRGB, так и CMYK

Нужно 10 фото.

1. Главная фотография Максимально подробная фотография о товаре.

Товар в кадре должен занимать до 85% пространства.

2. Фотография 2-5. Постарайтесь

продемонстрировать товар с разных сторон.

Клиенты любят разглядывать детали, которых

они не увидели на главной фотографии

3. Фотография 6. Данная фотография должна показать состав Вашего

продукта, материалы из которых произведен товар Суть данной фотографии - показать

содержание, состав и материалы продукта

4. Фотография 7. Показатель товар в использовании. Максимально

подробно покажите Ваш товар в использовании.

5. Фотография 8. Показать размеры товара, лучше использовать

Примеры фото как надо прикрепил и фото для обработки здесь https://yadi.sk/d/KYGcH9wusSyFmw