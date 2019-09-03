Подправить фото галерею на Joomla, компонент Phoca Gallery

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Закрытнет заявок452 просмотра

Что имеем?

Использую последнюю версию Joomla 3.9.19.

Установлен компонент Phoca Gallery (немного коряво русифицировался)

Дополнительно установлен:

- Phoca Gallery Plugin

- Phoca Gallery Slideshow Plugin

- Phoca Gallery Button Plugin

В данном компоненте создал категории и загрузил в них фото с созданием миниатюр.

В Joomla создал 2 материала, в которых прописан код: 

{phocagallery view=category|categoryid=4}

и 

{phocagallery view=category|categoryid=3}

(цифры 4 и 3 это id категории Phoca Gallery, с которой выводится фото)

В итоге имеем вывод фото в материале. Скрины, как это выглядит на ПК, прикрепил.

На смартфоне слишком широко получаются фото. 

Все фото пролистываются влево/вправо, как на ПК, так и на смартфоне.

Ссылка на страничку сайта: https://marsik.in.ua/omd

Что хочу получить?

- В пункте меню: https://marsik.in.ua/omd отображаются 2 материала с определенной joomla категории.

По второму скрину видно что компонент Phoca Gallery отображает все 4 фото в каждом материале.

Нужно чтобы отображалось только 1 фото, а остальные фото можно было посмотреть пролистыванием влево/вправо.

- Чтобы на ПК, планшете и смартфоне смотрелось нормально, не вылазило за рамки.

Joomla
5 лет назад
AlexT-1
44 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

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