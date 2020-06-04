Необходимо выполнить отбор кадров со съемки.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт25 заявок579 просмотров

Есть 3000 фото, нужно убрать брак по свету, закрытые глаза, нелепые позы, расфокус и т.д. По итогу должно остаться не более 1000 кадров. Пишите Ваше предложение по оплате и срокам. Фото студийные.

5 лет назад
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