Требуется обработка фотографий для прайсов 17 шт

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок376 просмотров

Требуется удалить водные знаки, привести картинки к единому стилю, на основе фото сделать схему вида сбоку

Во вложении файлы: https://yadi.sk/d/PYPESLyRoBysLg

Фото с название Старый каталог - требуется уникализировать фото и привести к единому виду (эти прайсы от поставщика, их просят изменить что бы внешний вид был не один в один)

Фото с названиями профилей - требуется привести к единому стилю, удалить водные знаки.

Фото с названиями и подпись сбоку - требуется сделать вид сбоку без размеров, по образцу старого каталога (если требуется есть ссылки на 3д модель от поставщика).

На выходе должны получиться: 1) вид сбоку.  2) картинки для прайсов.  Все в едином стиле.

Исходники в png

5 лет назад
van74
Иван 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

iversonkz
Искандер 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Все хорошо Искандер справился с задачей на отлично. Возникшие правки исправил, все сделал быстро. Молодец.
Все чётко! по существу, коротко и понятно!

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