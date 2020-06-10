Требуется обработка фотографий для прайсов 17 шт

Требуется удалить водные знаки, привести картинки к единому стилю, на основе фото сделать схему вида сбоку

Во вложении файлы: https://yadi.sk/d/PYPESLyRoBysLg

Фото с название Старый каталог - требуется уникализировать фото и привести к единому виду (эти прайсы от поставщика, их просят изменить что бы внешний вид был не один в один)

Фото с названиями профилей - требуется привести к единому стилю, удалить водные знаки.

Фото с названиями и подпись сбоку - требуется сделать вид сбоку без размеров, по образцу старого каталога (если требуется есть ссылки на 3д модель от поставщика).

На выходе должны получиться: 1) вид сбоку. 2) картинки для прайсов. Все в едином стиле.

Исходники в png