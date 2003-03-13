Нужно убрать ФИО и заменить на другое не повредив фон

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт1 заявка214 просмотров

Здравствуйте. Нудно убрать с документа ФИО на казахском и на русском языке . Но повредить фон нельзя . Далее написать  другое ФИО ( на казахском Бауэр Андрей Андреечка . На русском Бауэр Андрей Андреевич ) данный документ не пойдёт в использования он только для прикола и качество фото нужно сохранить 

5 лет назад
guest_15915111269862
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Заявки фрилансеров

Наталья
 
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5 лет назад