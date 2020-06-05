Обработать фото для сайта

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Закрыт12 заявок534 просмотра

Необходимо обработать фото для сайта.

Возможно применить свои пресеты.

Задача - сделать красивую картинку в портфолио производителя мебели из фото на телефон. Т.е. основное  - это мебель. Мебель не вырезать, фон не менять. Т.е. все сохранить, но добавить красоты внешнего вида.

Пример фото прилагаю - все фото из такой же серии - время съемки, задний вид, тип мебели и и т.д.

всего 5 фото.

указывайте стоимость за проект, прилагайте пример обработанного фото из примера.

5 лет назад
fox-agency
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