Нужен скрипт для слайдера-листалки в тильды. Задача скрипта – чтобы листались фото при нажатии стрелок, при этом: - полз индикатор в зависимости от цифры фото, - менялась цифра под фото ...
Обработать фото для сайта
Необходимо обработать фото для сайта.
Возможно применить свои пресеты.
Задача - сделать красивую картинку в портфолио производителя мебели из фото на телефон. Т.е. основное - это мебель. Мебель не вырезать, фон не менять. Т.е. все сохранить, но добавить красоты внешнего вида.
Пример фото прилагаю - все фото из такой же серии - время съемки, задний вид, тип мебели и и т.д.
всего 5 фото.
указывайте стоимость за проект, прилагайте пример обработанного фото из примера.
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