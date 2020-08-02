VGcompany

Евгений Вальд VGcompany

 
30 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Фото редактор!!

Hello !!!! Меня зовут Евгений! VGcompany предлагает услуги создания фотокниг! Редактирование фотографий! Создание коллажей из фотографий! Исправление фотографий! Создание видео-слайдов!Цены очень низкие! Звоните и спрашивайте любые вопросы! С радостью отвечу!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
PrazdnikON
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
3 года назад
Вырезать фон на картинке
Все хорошо, благодарю за проделанную работу)
Быстро, просто объяснил. Оплата вовремя! Спасибо!
Ответный отзыв
guest_15792708694864
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Назви боксів
Креативний хлопець. Всім раджу.
Робота сподобалась. Оплата вчасна
Ответный отзыв
guest_15979957492956
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Дорисовать объекты
Быстро и качественно выполненная работа, приятное общение
Спасибо за роботу! Четко поставленная задача! Быстрая оплата!
Ответный отзыв
zhenich888
Евгений 
35 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 отзывов
$7
10 баллов
3 года назад
Доработать изображения
Спасибо! Очередная отлично выполненная работа, быстро и качественно. С соблюдением всех нюансов и пожеланий. Всем рекомендую данного исполнителя как профессионала своего дела!
Спасибо за роботу! Было понятна задача! Общение приятно! Коммуникабельность отличная!
Ответный отзыв
zhenich888
Евгений 
35 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 отзывов
$2
10 баллов
3 года назад
Доработать изображение
Спасибо, за работу. Работа выполнена быстро и качественно, всем рекомендую!
Понравилось сотрудничать! Четко поставленна задача. Спасибо
Ответный отзыв
Обработка фотографий
11 отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
#55