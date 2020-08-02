Фото редактор!!
Hello !!!! Меня зовут Евгений! VGcompany предлагает услуги создания фотокниг! Редактирование фотографий! Создание коллажей из фотографий! Исправление фотографий! Создание видео-слайдов!Цены очень низкие! Звоните и спрашивайте любые вопросы! С радостью отвечу!
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Портфолио
- Создание визиток436 просмотров
- Ретуширование и удаление частей фото439 просмотров
- Вырезание фона и обработка!307 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
Все хорошо, благодарю за проделанную работу)
Ответный отзыв
Быстро, просто объяснил. Оплата вовремя! Спасибо!
$7
10 баллов
3 года назад
Креативний хлопець. Всім раджу.
Ответный отзыв
Робота сподобалась. Оплата вчасна
$2
10 баллов
3 года назад
Быстро и качественно выполненная работа, приятное общение
Ответный отзыв
Спасибо за роботу! Четко поставленная задача! Быстрая оплата!
$7
10 баллов
3 года назад
Спасибо! Очередная отлично выполненная работа, быстро и качественно. С соблюдением всех нюансов и пожеланий. Всем рекомендую данного исполнителя как профессионала своего дела!
Ответный отзыв
Спасибо за роботу! Было понятна задача! Общение приятно! Коммуникабельность отличная!
$2
10 баллов
3 года назад
Спасибо, за работу. Работа выполнена быстро и качественно, всем рекомендую!
Ответный отзыв
Понравилось сотрудничать! Четко поставленна задача. Спасибо
Обработка фотографий
11 отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
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