Отредактировать страницы журнала (иллюстрации + текст)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок362 просмотра

1. На фоне горного пейзажа надпись на полупрозрачном стикере красного цвета. Стикер убрать и нормально сопоставить цветовую гамму текста и фона.

2. Есть коллаж из фото и внизу текст в колонках обтекает круглую фотографию. Фото нужно переместить в коллаж, а текст в колонках выровнять.

3. Убрать лишние изображения на 30% с сохранением текста в приемлемой форме в 2-3 колонки.

5 лет назад
guest_15915539313218
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

daniil_furashov
Даниил 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Большой молодец, сделал все раньше сроков и качественно.
Все прекрасно, немного размытое ТЗ , но в целом я доволен, буду сотрудничать дальше!

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daniil_furashov
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