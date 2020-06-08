Вырезать с фона

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен35 заявок700 просмотров

Необходимо вырезать с фона (т.е. нужен png формат, прозрачный фон)

Картинка будет выслана в разрешении 8688х5792

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

VGcompany
31 год
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
$2
1 день
Escrow
Рекомендую. Фотография вырезана качественно, сроки соблюдены. Компетентный специалист свой области. Большое спасибо за сотрудничество.
Все супер! Конкретно поставлена задача! Приятно сотрудничать! Без проблем коммуникация! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Анатолий
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Игорь
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Искандер
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Людмила
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Кристиан
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Ольга
 
34 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Денис
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Василий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
50 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Максим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
135 отзывов
5 лет назад
Ника
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
52 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Борис
 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
20 дней назад
2 отзыва
5 лет назад
Валерия
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
60 отзывов
5 лет назад
Богдан
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Шестопалов
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
201 отзыв
5 лет назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Павел
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
VGcompany
31 год
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
Наталья
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
259 отзывов(-4)
5 лет назад
Наталья
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Михаил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Ольга
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
17 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
52 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва
5 лет назад
Кутлубаев
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад