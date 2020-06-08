Есть исходники фото 54 шт. Необходимо: Тех задание: 1. Размер изображений: Изображения должны быть не менее 1000 пикселей по ширине или высоте. 2. Расположение: продукт должен заполнить 85% кадра 3. Цвет фона: желательно, ...
Вырезать с фона
Необходимо вырезать с фона (т.е. нужен png формат, прозрачный фон)
Картинка будет выслана в разрешении 8688х5792
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