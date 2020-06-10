Обработка фотогрфии

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Завершен31 заявка784 просмотра

Добрый день! 

Нужно обработать фото. Занимаюсь видео монтажом, всё классно, но нет обложки. Есть две фотографии, хочу что бы они выглядели сочно и красиво. Привлекали глаз, хотелось заказать работу.

5 лет назад
guest_15916516853025
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-3)

Выбранные исполнители

Yegor_Tsymbaliuk
Егор Цимбалюк 
24 года
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2 года назад
5 лет назад
$2
1 день
Норм пацан, не плохо делает свою работу
не выплачено
VGcompany
31 год
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
$2
1 день
Escrow
Классный пацан
Задача поставленна чётко! Комуникация супер! Спасибо за работу!
timxzzza
Тимофей 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$3
1 день
;)
Работа была поставлена четко. К сожалению, данный заказчик решил не оплачивать работу.

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Yegor_Tsymbaliuk
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VGcompany
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