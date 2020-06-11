Качественно вырезать игровое кресло и изменить размер :)

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Завершен4 заявки403 просмотра

все в тз.

5 лет назад
victoryordeath
Андрей 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Yegor_Tsymbaliuk
Егор Цимбалюк 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Cпасибо, все четко и в срок.
Отличный заказчик, все супер

Заявки фрилансеров

Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
5 лет назад
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Yegor_Tsymbaliuk
Егор Цимбалюк 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Артем
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
81 отзыв(-5)
5 лет назад