Распознать надпись

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Закрыт16 заявок873 просмотра

Необходимо распознать надпись на фото,точнее 3 цифры.

5 лет назад
guest_15919841771146
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